В Ростовской области COVID-прививка стала обязательной для работников промышленности

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Волонтеров, курьеров, а также сотрудников гостиничного, туристического бизнеса и промышленности обязали пройти вакцинацию в Ростовской области.

Они должны пройти вакцинацию первым компонентом до 4 ноября 2021 года, вторым компонентом до 1 декабря.

Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Изменения вводятся из-за неблагополучной эпидемиологической обстановка на территории области.

"Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая ИП, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области при регистрации случаев COVID-19 в коллективах отстранять от работы всех не привитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.