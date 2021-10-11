Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом перевели под домашний арест

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест Антона Котова, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице, сообщили в пресс-службе суда. Он проходит по делу о смертельном отравлении семьи, купившей арбуз в этом магазине.

Как сказал "Интерфаксу" адвокат Котова Андрей Сергеев, защита удовлетворена решением Мосгорсуда.

Пресненский суд 15 сентября арестовал дезинсектора до 10 ноября. Защита оспорила это решение.

Котову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК).

9 сентября из одной квартиры дома на Совхозной улице по очереди в больницы увезли хозяйку, ее мать и несовершеннолетнюю дочь. У них у всех были симптомы острого отравления. Бабушка и внучка погибли, третья женщина выжила. СМИ сообщали, что все трое ели арбуз, купленный в "Магните" по соседству и не пострадал только глава семьи, который арбуз не ел. Также сообщалось о других случаях отравления жильцов этого же дома.

13 сентября Роспотребнадзор Москвы сообщил, что в квартире заболевших и в магазине нашли следы вещества для дезинсекции, которым обрабатывали помещения в "Магните". Приоритетной версией следствия считается нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.