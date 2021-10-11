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Фигурантам дела "об аксайских рынках" продлили арест до января

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд продлил до 10 и 11 января сроки ареста четверым фигурантам дела о незаконных рынках в Аксайском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Вадиму Бабаеву и Ивану Ситько арест продлили до 10 января, Виталию Борзенко и Эдуарду Бабаеву - до 11 января.

Глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан 12 апреля и вскоре арестован по делу об организации преступного сообщества (ст.210 УК), мошенничестве (ст.159) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285). Позже он оставил пост главы района, которым руководил с лета 1994 года.

Фигурантами дела об организации преступного сообщества стали несколько ростовских предпринимателей, они также были арестованы.

27 апреля началась проверка нескольких рынков в Аксайском районе, расположенных на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Оказалось, что из шести рынков только у одного были разрешительные документы на работу, остальным пришлось закрыться.

Ростов-на-Дону Аксайский район Ленинский суд Виталий Борзенко

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