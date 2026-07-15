В Ростове-на-Дону фигуранты дела "аксайских рынков" осуждены на сроки до 17 лет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал виновными фигурантов дела "аксайских рынков", которые, как выявила проверка в 2021 году, работали без необходимых разрешений, передает корреспондент "Интерфакса". Всего приговор огласили 15 фигурантам, в зависимости от роли каждого они получили от 7,5 до 17 лет колонии.

В частности, по делу проходят глава Аксайского района Виталий Борзенко, а главным подозреваемым в организации незаконных рынков считается бизнесмен и бывший депутат городской Думы Ростова-на-Дону Карим Бабаев.

"Суд постановил признать Карима Бабаева виновным и назначить ему 17 лет колонии строгого режима со штрафом 4,4 млн рублей, Виталия Борзенко - признать виновным и назначить ему 17 лет колонии строгого режима и штраф в 4 млн рублей", - сказал судья.

Массовую проверку рынков в Аксайском районе, на выезде из Ростова-на-Дону по сторонам от трассы М4 "Дон", начали в конце апреля 2021 года. Как сообщалось, проверка выявила, что почти все рынки работали на протяжении многих лет незаконно. Перед началом проверки был арестован глава района Борзенко, которому вменили статью 210 УУК (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 159 (мошенничество) и ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Также фигурантами уголовных дел стали несколько бизнесменов. По версии следствия, они организовали преступное сообщество и получили незаконный доход в размере не менее 236 млн рублей. Создателем преступного сообщества считается бизнесмен и бывший депутат городской Думы Ростова-на-Дону Карим Бабаев, до недавнего времени он находился в международном розыске. Ему вменяли ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества), ч.4 ст.159 (мошенничество) и пп."а, б" ч.4 ст.174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Также по делу проходят его сыновья Эдуард и Вадим Бабаевы, директор Аксайского рынка Иван Ситько, несколько чиновников администрации района и ряд работников аффилированных с Бабаевыми компаний, которые, как считает следствие, входили в состав преступной группы.

Прокурор Ростовской области Роман Прасков в конце 2021 года сообщал, что по делу "аксайских рынков" привлечены более 15 человек.

В октябре 2022 года один из фигурантов - предприниматель Тураб Исаев - был осужден на 4 года и 10 месяцев по ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе) и по п. "а,б" ч. 2 ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

В апреле 2026 года гособвинение запросило остальным фигурантам сроки от 9,5 до 25 лет лишения свободы.