Более 3,5 тыс. силовиков оцепили несколько рынков под Ростовом-на-Дону

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Масштабную операцию по проверке законности работы четырех крупных рынков проводят правоохранительные органы на в Аксайском районе Ростовской области, территории рынков оцеплены, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во вторник более 3,5 тысяч силовиков оцепили территорию четырех рынков, расположенных на площади около 15 гектаров в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон", - сказал он. По словам собеседника агентства, есть информация о незаконных мигрантах на этих рынках, а также об "организации проституции, торговле наркотиками и оружием".

По словам источника, проверки проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении глава Аксайского района Виталий Борзенко и нескольких местных бизнесменов.

"По предварительной информации, все эти рынки принадлежали бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу Борзенко. Он - единственный, кого не удалось пока задержать", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в апреле стало известно, что правоохранительные органы задержали главу Аксайского района Борзенко. Позже он был арестован до 11 июня. Он подозревается по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 159 (мошенничество), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Фигурантами дела стали и несколько ростовских предпринимателей.

Также сообщалось, что были арестован сын местного предпринимателя Вадим Бабаев и директор Аксайского рынка Иван Ситько. Оба они проходят по тому же уголовному делу, что и Борзенко.

Борзенко возглавил администрацию Аксайского района в июне 1994 года, с тех пор регулярно переизбирался на этот пост.