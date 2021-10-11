Устроившему стрельбу в пермском вузе стало лучше

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фигуранту дела о стрельбе по людям в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимуру Бекмансурову стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

На прошлой неделе он был в тяжелом состоянии.

В Минздраве добавили, что двое пострадавших при стрельбе, которых вывезли лечиться в Москву, находятся в удовлетворительном состоянии, еще четверо пациентов - в состоянии средней степени тяжести.

Бекмансуров был тяжело ранен при задержании. Ему ампутировали часть ноги.

По версии следствия, Бекмансуров, студент юрфака, 20 сентября пришел в университет с легально приобретенным охотничьим ружьем и ножом и открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек, пострадали еще 47. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.