Полицейских, обезвредивших напавшего на вуз в Перми, наградят

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил представить к государственным наградам госавтоинспекторов из Перми, которые задержали Тимура Бекмансурова, открывшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам.

По ее словам, в экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров "действовали решительно, грамотно и слаженно". "Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", - сказала Волк.

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Как рассказали ранее в МВД, экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД Перми в составе лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова первым прибыл на место происшествия. Напавший на университет начал стрелять в сторону Калинина, был ранен ответным огнем и обезврежен. После этого стрелку была оказана первая помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).