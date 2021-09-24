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Хроника последних дней СССР

Устроивший стрельбу в Перми пришел в сознание

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Студент Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном научно-исследовательском университете 20 сентября и был тяжело ранен при задержании, пришел в сознание, сообщила глава Минздрава Пермского края Анастасия Крутень.

Нападения в школах и вузах

"(Состояние нападавшего - ИФ) лучше, чем оно было в самом начале. Он в сознании", - сказала она.

По словам министра, каждый день растет число пострадавших в университете.

"Их уже не 43, а 47. Количество лиц, обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, каждый день прибавляется. На сегодняшний день 47", - уточнила Крутень.

По версии следствия, Бекмансуров в понедельник утром пришел в университет с легально приобретенным ружьем и ножом и начал стрелять по людям. Погибли шесть человек, несколько десятков получили огнестрельные ранения и переломы при прыжках из окон. Подозреваемого ранил при задержании инспектор ДПС.

Сообщалось, что Бекмансуров был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали ногу.

Пермь ПГНИУ Пермский край Минздрав Москва Анастасия Крутень Тимур Бекмансуров

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