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Минздрав подтвердил, что пермскому стрелку ампутировали ногу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Студент-юрист Тимур Бекмансуров, который был ранен при задержании после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, ему ампутировали часть голени, сообщил краевой Минздрав.

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Ранее о том, что подозреваемому ампутировали ногу, сообщал телеграм-канал Shot.

Число пострадавших в результате стрельбы достигло 43, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на заседании краевого правительства.

"На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое. Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала Крутень.

Ранее, сообщалось о 24 и 28 пострадавших и о шести погибших.

21 сентября семерых пострадавших спецбортом МЧС перевезли в Москву и доставили в реанимационные отделения федеральных больниц. Как сообщил во вторник вечером помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, они остаются в стабильно тяжелом состоянии, эвакуацию они перенесли без осложнений.

В Бекмансурова стрелял инспектор ДПС, младший лейтенант полиции Перми Константин Калинин, который в числе первых прибыл на место по сообщению о стрельбе. Он рассказывал, что несколько раз выстрелил в подозреваемого, обезвредил его и затем начал оказывать ему первую медицинскую помощь. Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной.

По версии следствия, студент пришел на территорию ПГНИУ утром в понедельник и начал стрелять по людям на улице и в помещениях одного из корпусов. В его отношении возбуждено дело об убийстве.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Пермь ПГНИУ Пермский край Минздрав Москва Анастасия Крутень

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