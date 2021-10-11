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Возбуждено дело о насилии над пожилой пациенткой ковид-больницы в Рубцовске

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Рубцовске возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы 86-летней пенсионерки, которую госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, дело расследуется по статьям о незаконном лишении свободы с принменением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 127 УК) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

По данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудники одной из больниц Рубцовска, "применяя насилие к 86-летней пациентке, насильно удерживали ее в учреждении", а также оказывали ей услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья.

Сын пенсионерки рассказал региональному телеканалу "Катунь 24", что его мать положили в ковид-госпиталь с подозрением на COVID-19 после успешной операции на глазах. Санитары заставили ее надеть кислородную маску. Когда же она сняла маску, чтобы накапать лекарство в глаза, на нее набросились, связали, надели маску и отобрали мобильный телефон, пожаловалась пенсионерка. Связаться с родней она смогла только после смены дежурной бригады. Ее забрали домой.

В краевом Минздраве заявили, что сотрудники госпиталя действовали в интересах пациентки и что без кислородной маски ей могло бы стать хуже.

Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Рубцовск Алтайский край коронавирус Минздрав СКР

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