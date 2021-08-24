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В Ярославле отстранили от работы сотрудников психбольницы, избивших пациентку

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Ярославской областной психиатрической больницы отстранены от работы на время проверки информации об избиении пациентки. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

"Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросает тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что все необходимые документы переданы в Следственный комитет для проведения проверки.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой два человека в форме Ярославской областной психиатрической больницы затаскивают в лифт женщину, при этом она сопротивляется и кричит. Мужчины силой удерживают женщину и избивают.

Прокуратура и СКР проводят проверки по этому факту.

Ярославская область

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