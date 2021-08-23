Прокуроры проверят данные об избиении пациентки сотрудниками психбольницы в Ярославле

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры начали проверку после появления в соцсетях информации о ненадлежащем оказании медпомощи жительнице Ярославля, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой два человека в форме Ярославской областной психиатрической больницы затаскивают в лифт женщину, которая сопротивляется и кричит. Мужчины силой удерживают ее и избивают.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ситуация поставлена на контроль прокурором области Дмитрием Поповым.