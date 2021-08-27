Суд признал законной госпитализацию пациентки психбольницы, избитой санитарами в Ярославле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ленинская суд Ярославля удовлетворил требования областной психиатрической больницы о принудительной госпитализации пациентки, которую ранее избили санитары, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании с участием прокурора и адвоката административное дело, удовлетворил административные исковые требования Ярославской областной клинической психиатрической больницы о госпитализации в недобровольном порядке жительницы Ярославля", - сказала она.

Козлова напомнила, что госпитализация в недобровольном порядке возможна только по решению суда.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь) после избиения пациентки двумя сотрудниками психбольницы.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой два человека в форме Ярославской областной психиатрической больницы затаскивают в лифт женщину, которая сопротивляется и кричит. Мужчины силой удерживают женщину и избивают. Оба попавших на видео сотрудника уже уволены из больницы.