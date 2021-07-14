Подмосковные власти исключили возможность пожаров на торфяниках

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Торфяники Подмосковья планово обводняются, ситуация находится под контролем, повторения пожаров 2010 года не должно случиться, заявили в региональной администрации. Ранее в этот же день торфяные пожары исключили синоптики - с точки зрения погоды.

"Я думаю, что формат 2010 года совершенно точно не повторится. Основная проблема 2010 года - это большие именно торфяники, которые горели. Эти территории на сегодняшний день у нас полностью обводнены. Соответственно, таких масштабных залеганий торфа, не покрытых водой, которые могли бы спровоцировать такие серьезные возгорания, на сегодняшний день, как коллеги докладывают, невозможны, так как достаточный резерв воды создан", - сказал зампред областного правительства - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Министр ЖКХ Антон Велиховский, в свою очередь, сообщил, что запасов воды в регионе достаточно - около 11 млн кубометров, ситуация на обводненных торфяниках нааходится под контролем, нарушений и "чрезвычайных ситуаций" там не происходит.

На торфяниках работает 76 комплексов систем обводнения, там же расположено 87 накопительных водоемов. Общая площадь обводнения составляет около 73 тысяч га в 16 городских округах: Рошале, Шатуре, Егорьевске, Луховицах, Павловском Посаде, Электрогорске, Щелкове, Дмитрове, Шаховской, Сергиевом Посаде и других.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее в среду сказал, что в Подмосковье в 2019-2020 годах провели большую работу по проверке лесов и болот, вывозу засохшей поросли, продолжается обводнение торфяников, и торфяных пожаров не будет. Однако, по его словам, установившаяся жаркая погода повышает риск возникновения лесных пожаров, которые уже начались в Красногорском, Шатурском и Дмитровском районах.