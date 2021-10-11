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Глава Дагестана поручил чиновникам усилить меры безопасности в школах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов поручил правительству республики и региональному Минобрнауки подготовить предложения по усилению мер безопасности в школах после убийства школьника в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Меликова.

В министерстве также создана комиссия, которая выяснит все обстоятельства убийства.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего школьника.

В школе № 51 в Махачкале девятиклассник 2006 года рождения ударил ножом одноклассника. Пострадавший умер в больнице. Подозреваемого задержали. Он заявил, что ударил товарища непреднамеренно, в пылу конфликта, а нож у него был в кармане. Возбуждены уголовные дела об убийстве, о халатности школьной администрации и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении руководства охранявшего школу ЧОПа.

Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила "Интерфаксу", что задержанный подросток плохо учился, часто менял школы и у него был сложный характер.

"С учетом его прогнозируемой сложности с этим ребенком должны были быть выстроены особые отношения, которые включают себя работу с психологом. О поведении сына мать ставили в известность не раз", - сказал Ежова.

Детский омбудсмен считает, что проявление агрессии у молодых людей в Дагестане воспринимается как признак мужественности, а это, чревато трагедиями.

"Детей за проявление агрессии родителям, взрослым нужно осуждать, а не прощать, как это происходит во многих случаях", - сказал Ежова.

Оператор регионального телеканала РГВК, который приехал в школу снимать сюжет о случившемся, подвергся нападению. Ему потребовалась госпитализация.

Дагестан Махачкала Сергей Меликов РГВК Марина Ежова

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