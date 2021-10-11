В Дагестане избили оператора, прибывшего на место убийства школьника

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Прибывший на место конфликта подростков в Махачкале оператор дагестанского телеканала "РГВК" подвергся нападению, сообщили в телекомпании.

"Напали на нашего оператора, который прибыл в школу №51 города Махачкалы, где в результате конфликта между двумя подростками один школьник погиб от ножевого ранения. Наш сотрудник сейчас находится в больнице с гематомами и травмами", - говорится на официальном телеграмм-канале телекомпании.

В понедельник утром в результате конфликта в школе №51 Махачкалы девятиклассник ножом ударил своего сверстника. Последний скончался по пути в больницу.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ход расследования взят на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным и прокуратурой Дагестана.