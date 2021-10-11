Подросток из Махачкалы заявил, что ударил ножом одноклассника в состоянии аффекта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подросток, смертельно ранивший ножом своего одноклассника в Махачкале, заявил, что сделал это непреднамеренно, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"По словам задержанного подростка, он принес нож в школу непреднамеренно, он был в его кармане во время конфликта, и он ударил им своего одноклассника в состоянии аффекта", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы МВД, девятиклассник заявил, что ранее у него с погибшим конфликтов не было.

Врио министра образования и науки республики Яхъя Бучаев сообщил "Интерфаксу", что занятия в школе №51, где произошла трагедия, отменены. "Всех детей отпустили домой, на месте работают правоохранительные органы", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник утром в результате конфликта в школе №51 в Махачкале девятиклассник ударил ножом своего сверстника. Раненый скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ход расследования взят на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным и прокуратурой Дагестана.