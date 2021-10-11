Главком ВМФ сообщил о планах усилить Тихоокеанский флот

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Оснащение Тихоокеанского флота России новым вооружением и развитие его береговой инфраструктуры продолжатся, сообщил через департамент информации Минобороны главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.

На Тихоокеанский флот главком съездил 8-10 октября. Там он проверил работу командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих ТОФ. "Также он проверил развитие инфраструктуры комплексного базирования сил Тихоокеанского флота и уделил особое внимание процессу подготовки командиров кораблей", - говорится в сообщении.

В марте 2021 года Евменов обещал, что до конца года будет завершено создание сейсмоустойчивого современного пункта базирования подводных лодок ТОФ в Вилючинске. В Вилючинске, в частности, базируются атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

В мае Евменов заявил, что Тихоокеанский флот получит новые подводные лодки и надводные корабли, в том числе универсальные десантные. Он обещал, что продолжится оснащение подводных сил ТОФ стратегическими атомными подводными лодками проекта "Борей-А" и многоцелевыми проекта "Ясень-М".

"Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, малых ракетных кораблей проекта 22800. Наряду с этим продолжится модернизация и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155, модернизационный запас которых позволяет существенно усилить их возможности и ударную мощь", - адмирал.

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" ТОФ прошел модернизацию и получил на вооружение крылатые ракеты большой дальности "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). В апреле пресс-служба ТОФ сообщила, что "Маршал Шапошников" завершил программу заводских испытаний после модернизации, его включили в качестве многоцелевого фрегата в состав сил постоянной готовности флота.

В командовании ТОФ в мае заявили о планах модернизировать большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", расширить состав его ударного ракетного вооружения и возможности по ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", Тихоокеанский флот усиливают дизельными подлодками 636.3, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр". Контракт на строительство серии из шести подлодок был подписан в сентябре 2016 года. Летом сообщалось, первые подлодки проекта - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - отрабатывали задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

ТОФ - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Штаб флота расположен во Владивостоке. Флагман ТОФ - ракетный крейсер "Варяг". В задачи ТОФ входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав ТОФ входят стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.