Главком ВМФ РФ прибыл во Владивосток с контрольной проверкой Тихоокеанского флота

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главком Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов прибыл во Владивосток в рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот (ТОФ) для проверки, сообщает в субботу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов прибыл сегодня, 9 октября, во Владивосток в рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот с целью контрольной проверки итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности Тихоокеанского флота в наступающем учебном году. Адмирал Николай Евменов заслушает доклады командования ТОФ по всему кругу вопросов организации плановой подготовки частей и соединений флота", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Кроме того, уточнили в военном ведомстве, предмет проверки - оснащение Тихоокеанского флота новыми надводными кораблями и подводными лодками, участие сил флота в мероприятиях отработки задач в море на общефлотском и межвидовом уровне, развития береговой и авиационной составляющих.

Рабочая поездка главкома ВМФ и сопровождающей его рабочей группы адмиралов и офицеров Главнокомандования началась 8 октября с частей и соединений Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке. Сегодня же адмирал Евменов совершил перелет во Владивосток, где контрольная проверка сил ТОФ будет продолжена. Рабочая поездка продлится до 10 октября.

План рабочей поездки главкома ВМФ, отмечается в сообщении Минобороны РФ, предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих Тихоокеанского флота. Евменов проверит развитие инфраструктуры комплексного базирования сил ТОФ, а также уделит внимание процессу подготовки командирского звена всех уровней.