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В Оренбуржье еще двоих арестовали в связи с массовым отравлением метанолом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области суды определили меру пресечения еще троим фигурантам уголовных дел о сбыте суррогатного алкоголя, которым отравились более 30 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В Орске Советский суд арестовал до 9 декабря обвиняемую в сбыте опасной продукции (ч. 2 ст. 238 УК). Во вторник в городе будет избрана мера пресечения еще двоим задержанным. Еще одного обвиняемого в продаже суррогата Кувандыкский районный суд арестовал до 10 декабря.

Адамовский районный суд поместил под домашний арест до 10 декабря женщину, которая продавала поддельную алкогольную продукцию из дома.

Ранее 11 октября СК сообщил, что в Оренбургской области уже 15 человек стали фигурантами уголовных дел о сбыте контрафактного алкоголя и что расследуется 14 дел. Восемь подозреваемых на тот момент были арестованы.

Администрация Орска сообщила, что за последние трое суток шестеро местных жителей скончались от суррогатного алкоголя, еще 12 находятся в больницах. Случаи отравления зафиксированы во всех районах города. Горожан предупреждают о риске отравиться из автомобилей, оснащенных громкоговорителями. Местная торговая сеть предложила жителям восточного Оренбуржья обменять суррогатный алкоголь на набор продуктов.

"По информации правоохранительных органов, опасный яд продавался как в пластиковых полулитровых бутылках без этикеток, так и в стеклянной таре с этикетками известных марок. С виду обычные бутылки, которые на самом деле могут содержать смертельный яд", - предупредили чиновники.

Первые случаи отравления в регионе произошли 7 октября. На понедельник число отравившихся достигло 64, умерли 34 из них. Экспертиза показала, что они отравились метанолом.

По данным полиции, изготовители суррогата приобрели для него технический спирт в Уфе.

Уфа Оренбургская область Орск Советский суд СКР Кувандыкский суд Адамовский суд МВД

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