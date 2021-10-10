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Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до тридцати четырех, сообщает пресс-служба правительства области в воскресенье.

"В регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас госпитализированы 24 человека. Семеро находятся в тяжелом состоянии, четверо - на ИВЛ. По данным пресс-службы, всего зарегистрировано семь очагов отравлений.

Власти республики оповещают жителей восточных районов области о том, что опасность представляет алкоголь не только в пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках.

Оповещение проводится в том числе с помощью автомобилей с громкоговорителями. Полиция совместно с сотрудниками соцслужб, дружинниками и волонтерами проводит подворовой и подомовой обход, к этой работе присоединились и работники управляющих компаний.

Кроме этого, правительство запустило социальный проект, в рамках которого жители этих районов могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах одной из торговых сетей, сообщив, где приобрели контрафакт.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

В связи с массовым отравлением людей было возбуждено уголовное дело. Задержаны десять человек, восемь из них арестованы, остальные ожидают судов по избранию меры пресечения.

Оренбургская область

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