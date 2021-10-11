По делам о массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье задержали 15 человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество подозреваемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя, которым отравились более трех десятков жителей Оренбургской области, выросло до 15, сообщает СКР в понедельник.

"С момента поступления сообщений об отравлениях граждан возбуждены 14 уголовных дел, (...) установлены и задержаны 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 10 задержанных.

Кроме того, в ходе обыска в жилище одного из организаторов незаконной деятельности обнаружены более 1,8 млн рублей и документы, согласно которым партия метанолсодержащей жидкости привезена из Уфы.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Оренбургской области сообщает, что продолжаются рейды по выявлению нелегальной торговли алкоголем. Так, в ходе проверок в прошедшие выходные в восьми населенных пунктах региона в магазинах были изъяты более 700 бутылок алкоголя и спиртосодержащей жидкости без акцизных марок или сопроводительных документов.

Также в прокуратуру на "горячую линию" поступают сообщения о фактах незаконной продажи алкоголя, по ним проводятся проверки. Ранее сообщалось, что ведомство организовало специальный канал для связи из-за случаев отравления суррогатным алкоголем.

Погибли 34 человека

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. По данным на понедельник, число пострадавших составляет 64, из них 34 умерли.

Анализы показали наличие в организме пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях его концентрация была в 3-5 раз выше смертельной дозы.

По данным полиции, изготовители суррогата приобрели один из видов технического спирта в коммерческой организации в Уфе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере) УК РФ.