В пробах изъятого в Оренбуржье суррогатного алкоголя нашли следы метанола

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД по Оренбургской области проводят исследования спиртосодержащей продукции, изъятой в связи с массовым отравлением жителей региона контрафактным алкоголем.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, на складах и в продовольственных магазинах региона была изъята спиртосодержащая продукция в стеклянных и пластиковых бутылках, пустая тара. На данный момент в некоторых пробах объектов обнаружен метанол.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека, 26 из них скончались.

Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух лиц, о производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору, о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции в крупном размере.По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек. 9 октября Советский районный суд Орска арестовал первого фигуранта.