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Во фракцию "Новых людей" в Госдуме вошли актер Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фракция "Новых людей" в Госдуме расширилась до 15 депутатов благодаря присоединению одномандатников - актера Дмитрия Певцова и координатора "Лизы Алерт" Олега Леонова, сообщает телеграм-канал партии.

"К нашей фракции присоединились ещё два депутата: народный артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Оба прошли в парламент как самовыдвиженцы в одномандатных округах Москвы", - говорится в сообщении в понедельник.

Во фракции ожидают, что Леонов "поможет реализовать наши программы в сфере образования и экологии", а Певцов - "усилит наши возможности на культурном направлении как зампред комитета, поможет в реализации инициатив и проектов".

Ранее депутат Госдумы Андрей Нечаев рассказал о своем избрании на пост руководителя фракции "Новые люди".

"Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Госдуме, этого не было 15 лет. Меня избрали главой фракции", - сказал Нечаев журналистам в понедельник.

Дмитрий Певцов Новые люди Олег Леонов

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