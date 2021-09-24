"Новые люди" обнародовали список своих 13 депутатов Госдумы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Новые Люди", вошедшая по итогам состоявшихся выборов в Госдуму, сформирует фракцию из 13 человек, сообщает пресс-служба партии.

В нее войдут, в частности, лидер партии Алексей Нечаев, руководитель центрального исполкома Владислав Даванков, глава фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александр Демин и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

При этом три человека откажутся от мандатов в пользу однопартийцев, уточнили в пресс-службе.

Лидер территориальной группы по Краснодарскому краю и Адыгее Сергей Кусмаков передаст мандат Даванкову. Глава территориальной группы в Пермском крае Денис Шитов и второй номер списка Сергей Исаев решили сосредоточиться на работе в своем регионе, отметили в пресс-службе. При этом в Думу от Прикамья пройдет секретарь совета регионального отделения партии в Удмуртии Сергей Чудаев.

Таким образом, согласно сообщению, депутатами станут: Нечаев, Даванков, Демин, Чудаев, Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Георгий Арапов, Максим Гулин, Амир Хамитов, Владимир Плякин, Ксения Горячева, Григорий Шилкин и Роза Черемис.