Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Андрей Нечаев сообщил о своем избрании на пост руководителя фракции "Новые люди" в нижней палате российского парламента.
"Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Госдуме, этого не было 15 лет. Меня избрали главой фракции", - сказал Нечаев журналистам в понедельник.
На должность вице-спикера Госдумы от фракции будет выдвинут Вячеслав Даванков.
Нечаев сообщил, что также Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями главы фракции.