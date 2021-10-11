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Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Андрей Нечаев сообщил о своем избрании на пост руководителя фракции "Новые люди" в нижней палате российского парламента.

"Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Госдуме, этого не было 15 лет. Меня избрали главой фракции", - сказал Нечаев журналистам в понедельник.

На должность вице-спикера Госдумы от фракции будет выдвинут Вячеслав Даванков.

Нечаев сообщил, что также Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями главы фракции.

Госдума Андрей Нечаев Новые люди

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