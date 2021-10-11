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Эксперт Роспотребнадзора сообщила о четвертой волне COVID-19 в РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Высокий уровень выявления новых заболевших говорит о том, что в РФ идет четвертая волна заболеваемости коронавирусом, и защитить от болезни может только вакцинация, сообщила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Если мы посмотрим на график регистрации новых случаев коронавирусной инфекции, то увидим, что цифра высокая и, действительно, уже может идти речь о четвертой волне", - сказала Руженцова в понедельник в эфире общества "Знание" "Разберемся в вакцинах вместе". Слова эксперта Роспотребнадзора привела пресс-служба общества "Знание".

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По словам Руженцовой, защитить от распространения вируса способна только вакцинация. "Вакцинироваться (необходимо) всем, кто еще не успел этого сделать, переболевшим коронавирусом - пройти вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания, минимизировать контакты. Также необходимо соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации: носить и вовремя менять маски, мыть руки и лицо после контактов, желательно промывать нос и полоскать рот", - сказала эксперт.

Руженцова добавила, что доминирующий сейчас в РФ штамм коронавируса "дельта" "требует большей защиты".

"В настоящий момент выявлено уже 35 подтипов дельта-штамма, и они требуют разных уровней защиты. Поэтому, пока нет более убедительных научных данных, мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости от уровня антител. Приостановить возникновение новых штаммов можно только тогда, когда иммунитет будет одновременно сформирован у большинства населения - в этом случае преобладающий вариант вируса не сможет распространиться, и мы сможем остановить пандемию", - пояснила Руженцова.

Согласно данным оперштаба, обнародованных в понедельник, за минувшие сутки в РФ было выявлено 29 409 новых случаев COVID-19. Это самое большое значение с начала года. Максимум за пандемию был зафиксирован 24 декабря 2020 года - 29 935 случаев.

коронавирус Роспотребнадзор

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