Прививать детей от COVID могут начать в конце 2021 - начале 2022 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вакцинация детей от коронавируса может начаться в декабре 2021 или в январе 2022 года, сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Я надеюсь, что уже где-то в декабре-январе центр им. Гамалеи выйдет с детской вакциной", - сказала Лысенко в интервью Первому каналу.

Она отметила, что сейчас идут клинические испытания вакцины для детей, окончательных результатов еще нет, но исследования "идут благополучно".

"Болеть стали все возрастные группы, и, к нашему большому сожалению, очень активно стали болеть дети", - рассказала Лысенко.

По ее словам, ведется активная работа над тем, чтобы начать вакцинацию детей.