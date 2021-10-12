МИД ожидает участия талибов в московской встрече по Афганистану

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) согласятся принять участие во встрече в Московском формате по Афганистану 20 октября, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашен на эту встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", - сказал он журналистам.

По словам министра, Россия совместно с рядом других стран, в частности на заседании Московского формата, намерена предложить провести под эгидой ООН конференцию об оказании содействия, в том числе гуманитарного, Афганистану.