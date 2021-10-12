Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лавров заподозрил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Стремление НАТО передислоцировать свои силы после Афганистана в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии - целенаправленная попытка "разогреть" обстановку в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", - сказал Лавров во вторник на встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, свой вклад вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, "создаваемые в логике холодной войны и политики сдерживания".

"В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что НАТО обходит стороной вопрос о своей ответственности за ситуацию в Афганистане, решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего странам-соседям.

"Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях. Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое - ИФ) заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное, чтобы все эти обещания выполнялись", - сказал глава МИД РФ.

Афганистан Азия НАТО Сергей Лавров МИД РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 238 млн человек

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Что случилось этой ночью: вторник, 12 октября

Представители ЕС, США и "Талибана" встретятся в Дохе во вторник

Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });