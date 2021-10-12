Госдума VIII созыва избрала руководство. Обобщение

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государственная дума восьмого созыва провела свое первое заседание, избрала руководство и сформировала комитеты.

Руководство палаты и регистрация фракций

Государственная дума, как и ожидалось, вновь избрала Вячеслава Володина своим председателем (360 голосами "за", его конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 61 голос). Ранее кандидатура Володина была поддержана президентом России Владимиром Путиным и единогласно выдвинута фракцией "Единой России" (ЕР).

Число заместителей у Володина увеличилось до 11-ти. Первыми заместителями вновь стали Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ). Вице-спикерами избраны: Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол (ЕР), Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду", СРЗП), Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые Люди").

В Думе официально зарегистрировано пять фракций - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые Люди".

При этом вне фракций из 450 зарегистрированных депутатов (включая самовыдвиженцев и представителей малых партий) остался лишь один - это представитель "Партии Роста" Оксана Дмитриева. Лидеры "Родины" Алексей Журавлев и "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР.

Самовыдвиженцы Владислав Резник и Леонид Бабашов вошли во фракцию "Единая Россия", Анатолий Вассерман - в СРЗП, а Дмитрий Певцов и Олег Леонов - во фракцию партии "Новые Люди".

Комитеты и комиссии

Число комитетов Госдумы решением палаты во вторник увеличилось с 26-ти до 32-х: некоторые комитеты разделены, чтобы приблизить структуру парламента к структуре федеральных министерств и ведомств.

При этом "Единой России" отошли 17 комитетов, КПРФ - пять, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - получили по четыре, "Новым людям" достались в руководство два. Далее передается список комитетов, имя председателя комитета и фракция.

Комитет по государственному строительству и законодательству - Павел Крашенинников (ЕР)

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов - Ярослав Нилов (ЛДПР)

Комитет по бюджету и налогам - Андрей Макаров (ЕР)

Комитет по финансовому рынку - Анатолий Аксаков (СРЗП)

Комитет по экономической политике - Максим Топилин (ЕР)

Комитет по промышленности и торговле - Владимир Гутенев (ЕР)

Комитет по защите конкуренции - Валерий Гартунг (СРЗП)

Комитет по малому и среднему предпринимательству - Александр Демин ("Новые Люди")

Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов (КПРФ)

Комитет по энергетике - Павел Завальный (ЕР)

Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Евгений Москвичев (ЕР)

Комитет по обороне - Андрей Картаполов (ЕР)

Комитет по безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев (ЕР)

Комитет по международным делам - Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - Леонид Калашников (КПРФ)

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению - Алексей Диденко (ЛДПР)

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов (КПРФ)

Комитет по контролю - Олег Морозов (ЕР)

Комитет по охране здоровья - Дмитрий Хубезов (ЕР)

Комитет по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев (СРЗП)

Комитет по просвещению - Ольга Казакова (ЕР)

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина (КПРФ)

Комитет по аграрным вопросам - Владимир Кашин (КПРФ)

Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Дмитрий Кобылкин (ЕР)

Комитет по культуре - Елена Ямпольская (ЕР)

Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева (ЕР)

Комитет по делам национальностей - Геннадий Семигин (СРЗП)

Комитет по физической культуре и спорту - Дмитрий Свищев (ЛДПР)

Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры - Сангаджи Тарбаев ("Новые Люди")

Комитет по молодежной политике - Артем Метелев (ЕР)

Комитет по строительству и ЖКХ - Сергей Пахомов (ЕР)

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи - Александр Хинштейн (ЕР)

Коронавирусные ограничения

Ситуация с распространением коронавируса вынудила Госдуму сохранить и продлить существующие ограничения в здании нижней палаты.

По словам спикера Вячеслава Володина, в частности, это касается ограниченного доступа в Думу журналистов. Кроме того, Дума продолжит проводить два пленарных заседания в неделю вместо трех, чтобы сократить контакты, не откроются буфеты и столовые. Кроме того, отдельные мероприятия будут проводиться с использованием видеоконференцсвязи.

Доля привитых депутатов в новом созыве составляет 70% - такую цифру озвучил Володин. Однако уже по состоянию на вторник 11 парламентариев не смогли принять участие в заседании из-за COVID-19, причем трое из них находятся в больницах.

Володин заявил журналистам, что считает долю в 70% вакцинированных парламентариев недостаточной и выступает за ее увеличение. Вместе с тем, отвечая на вопрос "Интерфакса", спикер заявил, что вопрос введения дополнительных ограничений для посещения депутатами заседаний требует коллегиального решения палаты.

"Мы будем обсуждать вопросы, не пускать в Думу нельзя - но мы будем эти вопросы обсуждать: когда человек не привился, а находится рядом со своим коллегой и может потенциально его заразить - здесь уже возникает тема, которая должна быть в нашей повестке и мы обязаны ее обсудить", - сказал спикер.