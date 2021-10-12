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Путин призвал наращивать темпы вакцинации без "административных окликов"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Темпы вакцинации от коронавируса нужно наращивать без административного давления, терпеливо объяснять людям ее необходимость, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе", - сказал Путин в Кремле на первой встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Президент призвал депутатов вести просветительскую работу, выступать в СМИ.

"Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", - отметил он.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Владимир Путин коронавирус

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