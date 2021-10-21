Володин и Матвиенко прокомментировали обязательную вакцинацию от COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что российские власти не поддались соблазну ввести обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что введение этого требования на федеральном уровне можно обсуждать, но спешить с этим не стоит.

Свою позицию Матвиенко высказала на Европейской конференции председателей парламентов в Афинах.

По ее словам, власти в России, обеспечив повсеместную и бесплатную вакцинацию, столкнулись с проблемой нежелания части населения прививаться, поскольку "не все граждане ответственно относятся к сохранению своего здоровья и окружающих".

"У власти был большой соблазн пойти самым простым путем - ввести обязательную вакцинацию, но мы не пошли по этому пути, оставив возможность каждому добровольно принимать решения", - заявила спикер.

Она считает, что пандемия стала настоящим вызовом для всего мирового сообщества и институтов демократии.

"Нам, парламентариям, пришлось принимать непопулярные меры, непростые решения, зачастую создающие серьёзные неудобства для повседневной жизни граждан. Санитарные ограничения нанесли ощутимый удар по национальным экономикам, уровню доходов наших граждан, выросла безработица", - сказала она.

По ее мнению, такие решения были необходимы, "иначе не удалось бы сдержать эпидемию, и её последствия могли бы быть намного трагичнее".

Володин, выступая на пленарном заседании Госдумы, отметил, что перед введением обязательной вакцинации следует убедиться, что остальные возможности правительства и регионов для борьбы с пандемией исчерпаны.

"Что касается законопроекта - нам надо выслушать позицию правительства по этому вопросу. Если у правительства других возможностей нет, или они себя исчерпали, - конечно, можно обсуждать и такой путь. Но мы его, как вы помните с вами, обусловили другими предложениями (депутаты выступили в июне за добровольность вакцинации - ИФ), поэтому давайте дождемся от правительства, какой все-таки оно вариант изберет", - предложил спикер.

Так он прокомментировал перспективу Думы вернуться к резонансному законопроекту о включении вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (№ 1179765-7).

Его обсуждение ранее вызвало в парламенте спор о том, не повлечет ли его принятие за собой обязательность вакцинации от коронавируса в России. 8 июня Госдума после долгого обсуждения приняла поправки в первом чтении, однако второе чтение пока так и не состоялось. Условием дальнейшего прохождения документа депутаты решили сделать внесение поправок о добровольности вакцинации.

18 октября сообщалось, что этот законопроект включается в примерную программу законопроектной работы палаты на осеннюю сессию. Инициативу могут принять уже в ноябре, следует из проекта программы.