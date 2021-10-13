Полиция получит доступ к фотографиям пользователей госуслуг в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы заплатит 236 млн рублей за доработку портала mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей госуслуг передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы госзакупок.

Речь идет о разработке и внедрении на mos.ru процедуры сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве". Газета напоминает, что ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц, а через ПАРСИВ полицейские могут подключаться к городской системе, чтобы искать преступников.

Также исполнитель контракта должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

Соответствующий контракт подведомственное департаменту информационных технологий ГКУ "Информационный город" 5 октября заключило с пермской компанией "Брайт софт", пишет издание. На исполнение контракта подрядчику отводится 440 дней.

В департаменте информационных технологий не рассказали, зачем передавать фотографии пользователей госуслуг в ПАРСИВ ЕЦХД, но отметили, что телеметрические данные смартфонов могут использоваться при обращении пользователя в службу поддержки.

Эталонные фотографии с mos.ru будут использовать как образец для сравнения и повышения качества распознавания лиц, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Он также сказал "Коммерсанту", что фото в ПАРСИВ ЕЦХД могут применять как для выписывания штрафов за нарушение самоизоляции, так и ради "преследования политических оппонентов". Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян также считает, что фотографии из информсистем Москвы могут быть использованы для обучения и тренировки распознавания лиц, а оговорка в законе об использовании такой информации "для целей госуправления" создает для мэрии широкие правовые возможности.

Издание напоминает, что mos.ru интегрирован с "Системой дистанционного обучения", "Единой мобильной платформой Москвы", порталом "Активный гражданин", Единой медицинской информационно-аналитической системой Москвы (ЕМИАС), системой ГИБДД и другими.