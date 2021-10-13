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Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Силовые структуры имеют доступ к паспортным данным и фотографиям граждан, загруженным на портал "Госуслуги", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все данные, которые содержатся на Госуслугах, и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что мэрия Москвы намерена передать загруженные на mos.ru фотографии граждан в систему распознавания лиц для полиции.

"Все паспортные данные доступны для силовых структур. Там есть и фотографии и так далее. Здесь на самом деле ничего такого в этом нет", - добавил он.

Дмитрий Песков

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