В Москве число заболевших COVID-19 детей выросло в 2,5 раза за месяц

В столице введут экспресс-тестирование школьников на коронавирус

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - За последние две недели в столице заболело коронавирусом на 42% больше школьников, чем за две предыдущие, сообщили в оперштабе Москвы.

За последний месяц в Москве COVID-19 заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем за предыдущий, также говорится в сообщении.

Там отмечается, что за последний месяц с коронавирусом было госпитализировано более 280 школьников.

"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование", - поясняется в сообщении.

Такая практика, по данным оперштаба, широко применяется за рубежом, "а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю".

"Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели", - говорится в сообщении.