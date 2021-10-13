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Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более 85% умерших от COVID-19 москвичей - люди старшего возраста, только треть пенсионеров в городе вакцинированы, сообщает столичный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

"86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины коек для больных коронавирусом занимают пожилые люди, в реанимациях ими занято 70% мощностей, на ИВЛ 80% - пенсионеры. Кроме того, как подчеркивает оперштаб, каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. Среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, - каждый третий.

Также уточняется, что коронавирус у людей пожилого возраста проходит скоротечно, врачи отмечают ухудшение состояния в течение трех дней.

Хроника 09 января 2020 года – 13 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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