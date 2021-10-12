Минздрав сообщил о тревожной ситуации с COVID в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Среди регионов повышенной опасности, связанной с заболеваемостью коронавирусом, отмечаются Оренбуржье, Татарстан и Башкирия, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хочу отметить, что эпидемический процесс протекает в регионах несимметрично. Ситуация значительно отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, Башкирия", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Министр добавил, что в стране развернуто достаточное количество прививочных пунктов, проблем с наличием вакцины не отмечается ни в одном регионе, ее объемы превышают двухмесячный запас.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в регионах повысился уровень вакцинации населения и увеличились ее темпы. Это стало возможным благодаря действиям губернаторов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что фаза распространения коронавирусной инфекции наблюдается в 77 регионах России, в восьми субъектах ситуация стабильна.

"Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевших за прошедшую неделю - это столичный регион и Санкт-Петербург", - сказала она.

Особенностью эпидемиологической обстановки, отметила глава Роспотребнадзора, является то, что синхронно идет подъем заболеваемости по ОРВИ и гриппу. "Мы поддерживаем высокий уровень работы в очагах в рамках эпидрасследований, под наблюдением сегодня находятся почти два с половиной миллиона контактных лиц. Работа в очагах усилена и меры по интенсивной работе в очагах сохраняются", - сказала Попова.