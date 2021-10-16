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В Екатеринбурге 16 человек умерли из-за отравления спиртом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге 16 человек скончались за неделю от отравления метиловым спиртом, сообщил "Интерфаксу" региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

По его данным, умершие - жители микрорайона Чкаловский, которые приобретали спирт на розлив на одном из рынков рядом с домом.

"Сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия, выявили там две точки, которые торговали спиртом, лица задержаны. Сотрудники Следственного комитета, насколько мне известно, уже возбудили уголовное дело по данному факту", - добавил он.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в октябре трагедия произошла в Оренбургской области. Там из-за отравления контрафактным алкоголем погибли 35 человек. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола – смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы. Возбуждены уголовные дела, в которых фигурируют 16 человек.

Екатеринбург

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