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В Красноярском крае обязали привить от CОVID-19 80% людей определенных профессий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев подписал изменения в июльское постановление о вакцинации отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям от CОVID-19, теперь вакцинировать необходимо не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно обновленному постановлению, завершить вакцинацию необходимо до 15 декабря 2021 года. Изменениями также уточнены действия работодателя в отношении сотрудников, не имеющих противопоказаний и не прошедших вакцинацию к установленному сроку.

Постановление вступает в силу с 15 октября.

В июле в Красноярском крае была введена обязательная вакцинация от CОVID-19 для отдельных категорий граждан, охват вакцинации должен был составить не менее 60%.

Вакцинироваться обязаны работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, вахтовики.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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