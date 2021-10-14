Астраханская область введет обязательную вакцинацию для самых контактных профессий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Астраханской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 и активной циркуляции штамма "дельта" решили ввести обязательную вакцинацию для профессий, у которых наибольшее число социальных контактов, объявила главный санитарный врач области Людмила Носкова.

Привиться обяжут работников сферы здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, энергетики, ЖКХ, транспорта, культуры, спорта, туризма; для сотрудников финансовых, нотариальных, адвокатских организаций, силовых структур и чиновников.

"Это вынужденная мера. Ситуация с заболеваемостью говорит о том, что мы не имеем другого выхода", - отметила Носкова.

Региональный премьер-министр Олег Князев поручил министрам выработать механизм контроля за исполнением этого решения, а также ввести инструменты стимуляции и поддержки социально ответственных организаций, которые привьют персонал.