Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кабардино-Балкария введет QR-коды для посещения общепита

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, предусматривающий введение в республике с 15 октября системы QR-кодов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы КБР.

В соответствии с документом, в стационарных объектах общественного питания допускается заполняемость на 50% от общей вместимости. В театрах, концертных залах, домах культуры и кинотеатрах допустимая заполняемость - 75%.

"Возможна организация работы этих объектов без учета данных требований, если все посетители имеют действующие QR-коды, ПЦР-тесты с отрицательным результатом, либо документы, подтверждающие факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19", - уточнили в пресс-службе.

QR-коды могут предъявляться как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Как сообщалось, в Кабардино-Балкарии отмечен рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим потребность в кислороде в госпиталях КБР за неделю выросла на треть.

В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают четыре госпиталя особо опасных инфекций, где развернуто 1257 коек. В ближайшее время в госпиталь особо опасных инфекций в КБР будет перепрофилирован Центр СПИД, затем, в случае необходимости, - ЦРБ Терского района.

Хроника коронавируса. Октябрь.

12
Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре
Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Кабардино-Балкария Коронавирус

Новости по теме

Новости

После введения QR-кодов жители Татарстана стали за деньги предлагать сходить в магазин

Правительство РФ ужесточит правила выдачи охотничьего оружия

Правительство РФ ужесточит правила выдачи охотничьего оружия

В 7 регионах РФ задержали 14 человек, причастных к финансированию терроризма

В 7 регионах РФ задержали 14 человек, причастных к финансированию терроризма

Число больных коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 12

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава допустил дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19

В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Арестованному бизнесмену Шпигелю не стали делать операцию на сердце

МИД РФ пообещал ответ на новые санкции ЕС

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });