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Анатолий Разинкин назначен первым замгенпрокурора России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генпрокурора. Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре прежний первый замгенпрокурора Александр Буксман ушел с этой должности по возрасту.

Разинкин с мая 2020 года был заместителем генпрокурора.

В 2018-2022 годах он был заместителем руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Анатолий Разинкин СКР Генпрокуратура Александр Буксман

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