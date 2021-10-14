Анатолий Разинкин назначен первым замгенпрокурора России
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генпрокурора. Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В сентябре прежний первый замгенпрокурора Александр Буксман ушел с этой должности по возрасту.
Разинкин с мая 2020 года был заместителем генпрокурора.
В 2018-2022 годах он был заместителем руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.