Адвокат узнал о решении Генпрокуратуры бороться с информацией от ФБК

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России будет добиваться блокировки сайтов, которые распространяют информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, власти признали его иноагеном, экстремистской организацией и суд запретил его деятельность).

Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат правозащитного проекта "Сетевые Свободы" Леонид Соловьев, который в том числе представляет интересы Алексея Навального.

"Сегодня на заседании по иску Алексея Навального к Генпрокуратуре о блокировке его сайта, стало известно, что в случае воспроизведения информации с ресурсов ФБК на других сайтах, прокуратура требует ограничивать к ним доступ в установленном порядке", - сказал Соловьев.

По его словам, это требование надзорного ведомство приложено к возражениям Роскомнадзора (РКН) на иск оппозиционера, документ подписал замгенпрокурора Анатолий Разинкин. Из требования следует, что прокуроры нашли в интернете, "как минимум, 173 ресурса, используемых запрещенным за экстремизм Фондом борьбы с коррупцией".

Как сказал адвокта, в приложении к требованию Генпрокуратуры на 19 листах перечислены страницы в Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Яндекс.Дзен", каналы и боты в Telegram, а также сайты отдельных проектов.

Согласно озвученной в суде позиции РКН, блокировка сайта и других интернет-ресурсов Навального, осуществляется на основании данного документа.

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки его сайта и других интернет-ресурсов ранее в сентябре.

26 июля соратники Навального сообщили о блокировке Роскомнадзором почти 50 ресурсов, связанных с оппозиционером. В ведомстве "Интерфаксу" подтвердили блокировку, сославшись на требование Генпрокуратуры от 15 июня, согласно которому эти интернет-ресурсы "используются для пропаганды и продолжения запрещённой экстремистской деятельности".

В иске Навальный просит признать действия Роскомнадзора, а также данное требование Генпрокуратуры незаконным. Кроме того, оппозиционер просит суд обязать ведомства устранить нарушение его прав и свобод, отозвав указанные уведомления и требования.

Тверской суд рассмотрит иск 11 октября.

Ранее Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры от 15 июня потребовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из сервисов App Store и Google Play, так как оно используется для пропаганды деятельности ФБК.