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Три региона на Дальнем Востоке ввели QR-коды для посещения общественных мест

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Амурской области, Приморского края и Якутии приняли решение ввести в своих регионах систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения кафе, ресторанов, культурных и спортивных объектов.

Так, глава Якутии Айсен Николаев в пятницу подписал указ, согласно которому с 20 октября QR-коды необходимы для посещения театров, кинотеатров, концертных залов и музеев.

С 25 октября в республике по QR-кодам будут пропускать в фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки. С 1 ноября система QR-кода будет введена в ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах.

В республике по-прежнему действует режим повышенной готовности, запрещены массовые мероприятия, а в театрах и кинотеатрах залы можно заполнять только на 50%.

В Приморском крае систему QR-кодов введут с 15 ноября. Предъявить их необходимо будет для посещения культурных, спортивных учреждений, общепита.

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Первым из дальневосточных регионов QR-коды решили ввести в Амурской области.

С понедельника, 18 октября для посещения заведений общепита в Благовещенске обязательно наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. При этом посетители не смогут зайти в заведение по результатам анализа крови, показывающим наличие антител к коронавирусу. С 1 ноября эта система в Приамурье будет распространена на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей.

В Хабаровском крае пока только изучается техническая возможность введения QR-кодов в регионе. Такое поручение на заседании краевого оперативного штаба на этой неделе дал зампредседателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

В крае сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. Работа кинотеатров театров, филармоний, домов культуры, объектов спорта разрешена при условии заполняемости на 75%. Проведение органами местного самоуправления публичных слушаний допустимо с очным участием не более 50 человек.

Использование системы QR-кодов рассматривают и в Забайкальском крае. Заполняемость моностационаров в регионе составляет около 92%, идет серьезная нагрузка на систему здравоохранения. "Если мы не примем систему QR-кодов, то рискуем довести ситуацию до чрезвычайной", - цитирует пресс-служба краевого правительства слова вице-премьера Инны Щегловой.

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Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю предлагает открыть доступ к участию в массовых мероприятиях, походы в фитнес-залы, кинотеатры и театры, в заведения общепита, музеи, зоопарки и гостиницы только по предъявлению QR-кода. Получить его смогут те, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.

В самом отдаленном регионе страны - на Чукотке - на этой неделе ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, транспорта, торговли. Действующие ранее на Чукотке ограничения в конце сентября продлили по 31 октября. В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

До конца октября жители Анадыря, Певека, Билибино и поселка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дней с момента прибытия в регион.

Транзитные пассажиры, прибывающие в округ, должны проходить экспресс-тестирование. От процедуры освобождаются граждане, у которых есть справка об отрицательном результате обследования на COVID-19, выданная не ранее чем за три дня до прибытия в округ, либо сертификат о прохождении вакцинации или сертификат переболевшего.

В Сахалинской области продолжают действовать масочный режим, ограничения по наполняемости концертных залов, театров, кинотеатров - до 50% с соблюдением дистанции.

коронавирус Амурская область Якутия Приморский край

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