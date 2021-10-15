В Оренбуржье до начала зимы должны привить 80% сотрудников ряда сфер

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главного государственного санитарного врача по Оренбургской области вынес постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан.

Из текста документа, опубликованного на сайте управления Роспотребнадзора, по региону следует, что вакцинация обязательна для сотрудников образовательных и медицинских учреждений, работников сферы обслуживания населения, в том числе занятых в торговле, общепите, транспорте и ЖКХ. Также должны быть привиты волонтеры, государственные и муниципальные служащие.

Первый компонент вакцины эти категории населения должны получить до 1 ноября, а второй - до 1 декабря, причем привить необходимо "не менее 80% от общей численности работников, сотрудников коллектива, организации", говорится в тексте постановления.

Региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что эта "профилактическая и противоэпидемическая мера введена с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, носит временный характер и направлена исключительно на сохранение здоровья граждан".

Сейчас в Оренбуржье вакцинировано от коронавируса около 40,4% взрослого населения и 50,8% от плана, добавляет ведомство.