Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столичные власти пока не планируют дополнительных решений по обязательной вакцинации от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр" в четверг.

Он напомнил, что Москва первой ввела обязательную вакцинацию среди определенных групп населения, в частности, врачей, учителей, соцработников. Он уточнил, что в настоящий момент уже привито 70% людей в таких коллективах.

"Поэтому принимать дополнительные решения уже никакого смысла нет, надо просто дальше работать с этими коллективами, чтобы они продолжали прививаться, а потом ревакцинироваться, что тоже важно", - сказал Собянин.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, в столице была введена обязательная вакцинация для 60% сотрудников ряда предприятий.

Речь шла о компаниях, работающих в сфере торговли, транспорта, бытовых услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, общественного питания, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Сравнение смертности среди привитых и невакцинированных

Смертность от коронавируса среди тех, кто ранее был привит от этой инфекции кратно меньше, чем среди невакцинированных, заявил мэр Москвы.

"Даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что люди, даже попадая на больничную койку, они все равно легче переносят эту болезнь. И смертность среди этих больных - среди вакцинированных - кратно меньше, чем среди невакцинированных", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВ-Центр" в четверг.

Мэр вновь призвал сограждан вакцинироваться от COVID-19.

"Не слушайте никого! Замечательная вакцина, первоклассная, мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания. И все эти спекуляции о том, что это страшно, это ужасно и так далее, - это все просто бредни", - сказал Собянин.

"И мне жалко людей, которые рассказывают все это, сами себя запугали, близких и родных. А потом оказываются в реанимации - просто жалко и обидно смотреть. Обидно, потому что этот человек мог привиться своевременно и выжить. Не всегда так бывает", - добавил он.

Суточные антирекорды в РФ

За последние сутки в РФ поставлены сразу два антирекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по числу скончавшихся - заболели 31 299 человек, умерли 986 человек.

Рост заболеваемости COVID-19 в РФ начался в двадцатых числах сентября, более интенсивно процесс стал развиваться в октябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост наблюдается в большинстве российских регионов. В Москве за сутки выявлены 6 712 новых заболевших, это максимальное число с 9 июля.

Полностью в РФ от коронавируса привиты около 43 млн чел, что всего около трети взрослого населения страны, в планах правительства довести этот показатель до 80%.

Москва

Новости

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в Москве выросла более чем на 50%

В Москве пока не будут ограничивать работу общепита из-за COVID-19

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru
Пандемия коронавируса

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди

Более 85% умерших от COVID-19 в Москве составили пожилые люди
Пандемия коронавируса

Экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы

Движение на МЦД-2 восстановлено

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });