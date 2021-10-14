Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столичные власти пока не планируют дополнительных решений по обязательной вакцинации от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр" в четверг.

Он напомнил, что Москва первой ввела обязательную вакцинацию среди определенных групп населения, в частности, врачей, учителей, соцработников. Он уточнил, что в настоящий момент уже привито 70% людей в таких коллективах.

"Поэтому принимать дополнительные решения уже никакого смысла нет, надо просто дальше работать с этими коллективами, чтобы они продолжали прививаться, а потом ревакцинироваться, что тоже важно", - сказал Собянин.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, в столице была введена обязательная вакцинация для 60% сотрудников ряда предприятий.

Речь шла о компаниях, работающих в сфере торговли, транспорта, бытовых услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, общественного питания, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Сравнение смертности среди привитых и невакцинированных

Смертность от коронавируса среди тех, кто ранее был привит от этой инфекции кратно меньше, чем среди невакцинированных, заявил мэр Москвы.

"Даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что люди, даже попадая на больничную койку, они все равно легче переносят эту болезнь. И смертность среди этих больных - среди вакцинированных - кратно меньше, чем среди невакцинированных", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВ-Центр" в четверг.

Мэр вновь призвал сограждан вакцинироваться от COVID-19.

"Не слушайте никого! Замечательная вакцина, первоклассная, мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания. И все эти спекуляции о том, что это страшно, это ужасно и так далее, - это все просто бредни", - сказал Собянин.

"И мне жалко людей, которые рассказывают все это, сами себя запугали, близких и родных. А потом оказываются в реанимации - просто жалко и обидно смотреть. Обидно, потому что этот человек мог привиться своевременно и выжить. Не всегда так бывает", - добавил он.

Суточные антирекорды в РФ

За последние сутки в РФ поставлены сразу два антирекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по числу скончавшихся - заболели 31 299 человек, умерли 986 человек.

Рост заболеваемости COVID-19 в РФ начался в двадцатых числах сентября, более интенсивно процесс стал развиваться в октябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост наблюдается в большинстве российских регионов. В Москве за сутки выявлены 6 712 новых заболевших, это максимальное число с 9 июля.

Полностью в РФ от коронавируса привиты около 43 млн чел, что всего около трети взрослого населения страны, в планах правительства довести этот показатель до 80%.