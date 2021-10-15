Запах гари от тлеющих торфяников в Свердловской области дошел до Югры

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Запах гари, характерный для торфяных пожаров, накрыл центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты населения.

"Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров, дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов. Так, по состоянию на 19:00 14 октября, на территории города Екатеринбурга, Свердловской области действуют 26 очагов торфяных пожаров на площади 4,8 га", - говорится в сообщении.

Учитывая прогноз ветра и погоды, текущая ситуация сохранится до шести дней.

"Риски возникновения угроз безопасности жизнедеятельности, связанные со сложившейся обстановкой, не прогнозируются. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в автономном округе не превышает предельно допустимой", - отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. По результатам авиаразведки площадь тления составляла около 120 га. На утро 14 октября сохранялось тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га, часть районов города накрыло смогом.