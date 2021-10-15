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Запах гари от тлеющих торфяников в Свердловской области дошел до Югры

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Запах гари, характерный для торфяных пожаров, накрыл центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты населения.

"Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров, дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов. Так, по состоянию на 19:00 14 октября, на территории города Екатеринбурга, Свердловской области действуют 26 очагов торфяных пожаров на площади 4,8 га", - говорится в сообщении.

В РоссииЕкатеринбург накрыло смогом из-за тлеющего торфяникаЧитать подробнее

Учитывая прогноз ветра и погоды, текущая ситуация сохранится до шести дней.

"Риски возникновения угроз безопасности жизнедеятельности, связанные со сложившейся обстановкой, не прогнозируются. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в автономном округе не превышает предельно допустимой", - отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. По результатам авиаразведки площадь тления составляла около 120 га. На утро 14 октября сохранялось тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га, часть районов города накрыло смогом.

Свердловская область ХМАО Югра

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