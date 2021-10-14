Антирекорд по госпитализации c COVID зафиксирован в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Максимальное число пациентов с коронавирусом госпитализировано в Петербурге за минувшие сутки, начиная с августа - 555 человек, сообщается в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Прежний рекорд был зафиксирован в минувшую субботу. Тогда сообщалось о 513 новых пациентах с COVID-19 в больницах за сутки. Во вторник число госпитализированных сократилось до 309. Накануне сообщалось уже о 436 госпитализированных за сутки. Во время третьей волны в июле число госпитализаций в Петербурге превышало тысячу человек в сутки.

Общее число пациентов ковидных госпиталей с начала недели увеличилось на 330 человек и достигло 6 863 человек. Доля свободных коек сейчас составляет 18%. В начале неделе она была на уровне 22%.

В Петербурге работает 17 ковидных стационаров (14 городских и три федеральных). Для коронавирусных пациентов оборудовано 8 326 коек.

За минувшие сутки в Петербурге умерли 67 пациентов с коронавирусом. Абсолютный антирекорд за все время пандемии в городе пришелся на 29 июня. Тогда зафиксировали 119 смертей от COVID.

Ежесуточное число новых заболевших в Петербурге остается на высоких значениях. За последние сутки в городе было выявлено 2345 случаев COVID-19. Пик четвертой волны пришелся на минувший понедельник. Тогда сообщалось о 2 931 новом заболевшем. Это превышает значения третьей волны и соответствует уровню конца января 2021 года.

В целом по России установлен антирекорд по новым случаям заражения - 31 299 за сутки, и по смертности - 986 умерших за сутки.