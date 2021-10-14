Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Антирекорд по госпитализации c COVID зафиксирован в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Максимальное число пациентов с коронавирусом госпитализировано в Петербурге за минувшие сутки, начиная с августа - 555 человек, сообщается в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Прежний рекорд был зафиксирован в минувшую субботу. Тогда сообщалось о 513 новых пациентах с COVID-19 в больницах за сутки. Во вторник число госпитализированных сократилось до 309. Накануне сообщалось уже о 436 госпитализированных за сутки. Во время третьей волны в июле число госпитализаций в Петербурге превышало тысячу человек в сутки.

В РоссииВ РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19Читать подробнее

Общее число пациентов ковидных госпиталей с начала недели увеличилось на 330 человек и достигло 6 863 человек. Доля свободных коек сейчас составляет 18%. В начале неделе она была на уровне 22%.

В Петербурге работает 17 ковидных стационаров (14 городских и три федеральных). Для коронавирусных пациентов оборудовано 8 326 коек.

За минувшие сутки в Петербурге умерли 67 пациентов с коронавирусом. Абсолютный антирекорд за все время пандемии в городе пришелся на 29 июня. Тогда зафиксировали 119 смертей от COVID.

Ежесуточное число новых заболевших в Петербурге остается на высоких значениях. За последние сутки в городе было выявлено 2345 случаев COVID-19. Пик четвертой волны пришелся на минувший понедельник. Тогда сообщалось о 2 931 новом заболевшем. Это превышает значения третьей волны и соответствует уровню конца января 2021 года.

В целом по России установлен антирекорд по новым случаям заражения - 31 299 за сутки, и по смертности - 986 умерших за сутки.

Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Сергей Меликов избран главой Дагестана

Анатолий Разинкин назначен первым замгенпрокурора России

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ отчитался о 43 млн полностью привитых от коронавируса

Минюст обвинил Ивана Павлова в необъективном освещении дел подзащитных

В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии

Кремль заявил, что не рассматривает вопрос о новой пенсионной реформе

Россия в ноябре возобновит авиасообщение еще с девятью странами

Россия в ноябре возобновит авиасообщение еще с девятью странами

После введения QR-кодов жители Татарстана стали за деньги предлагать сходить в магазин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });