МИД предупредил, что партнерство AUKUS затруднит контроль за вооружениями

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве считают, что взаимодействие в рамках нового партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями и не поможет решению задач по укреплению международной безопасности и стабильности, сообщили в МИД.

Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал британскому послу Деборе Броннет. Он добавил, что в Москве продолжают изучать возможные последствия создания этого союза.

С российской стороны также была "выражена надежда, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения".

Дипломаты также обсудили некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В сентябре 2021 года Великобритания, США и Австралия объявили о создании военного альянса AUKUS для зщиты своих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первой инициативой в рамках нового альянса стало создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

Глава МИД Сергей Лавров высказал мнение, что создание подобных союзов направлено на размывание форматов АСЕАН.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал создание AUKUS авантюрой США, подрывающей основы стабильности в Азии.

Президент Владимир Путин считает, что создание этого блока подрывает стабильность в регионе.